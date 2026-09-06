Magisches Tourfinale im ausverkauften Stadion

Sie reihen sich somit nun in die Riege vieler Stars ein, die bereits in Kitzbühel auf der Bühne gestanden sind. Was ist das Besondere hier?

Jaus: Es ist ein Ritterschlag, hier in Kitzbühel auftreten zu dürfen. Man stellt sich allein schon beim Soundcheck auf die Bühne und weiß, dass es etwas Besonderes wird. Natürlich ist die Stadt an sich ein unfassbar schönes Fleckerl auf dieser Erde, aber die Energie, die im Tennisstadion durch diesen Kessel erschaffen werden kann, ist einzigartig. Das funktioniert so wirklich nur hier in der Gamsstadt.