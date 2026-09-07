2500 Schulstart-Pakete helfen Familien in Not

Für viele Familien wird der Schulstart zur finanziellen und damit belastenden Herausforderung. Rotes Kreuz, EVN & NÖM helfen. Wenn die Schulglocken läuten, beginnt für viele Kinder ein neues Abenteuer. Doch Hefte, Stifte, Lineale und Zeichenmaterial können rasch zur finanziellen Belastung werden.
Mit der Aktion „Schulbeginn mit Sinn“ setzt das Rote Kreuz Niederösterreich ein wichtiges Zeichen. Insgesamt 2500 Pakete mit den wichtigsten Unterrichtsmaterialien wurden über die Team Österreich Tafel unkompliziert an Familien ausgegeben. „Bildung darf nicht daran scheitern, ob die Sachen fürs Lernen leistbar sind“, versichert Rotkreuz-Landesdirektor Hannes Buxbaum. Er weiß, wovon er spricht! Denn jetzt schon sind rund 30 Prozent der Menschen, die Woche für Woche bei den normalen Ausgabestellen unterstützt werden müssen, Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre.
EVN-Sozialfonds hilft
Gefördert wird die Aktion durch den EVN-Sozialfonds. Heuer packten auch Mitarbeiter der NÖM in Münchendorf kräftig mit an und bereiteten die Schulpakete für die Verteilung vor. Als kleine zusätzliche Freude gab es auch noch extra Schokodrinks dazu – eine kleine süße Überraschung für die Familien und ihre Kinder.
Ein Stift, der zur Chance wird
Es ist Hilfe, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt. Ein Bleistift. Ein Heft. Ein Spitzer. Für ein Kind können diese Dinge jedoch weit mehr sein: die Chance, am ersten Schultag genauso vorbereitet und voller Zuversicht in die Klasse zu gehen wie alle anderen. Denn: „Manchmal beginnt ein guter Start ins Leben ganz einfach mit einer gut gefüllten Schultasche“ so EVN-Sprecher Stefan Zach gerührt.
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