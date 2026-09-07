2500 Schulstart-Pakete helfen Familien in Not

EVN-Sozialfonds hilft

Gefördert wird die Aktion durch den EVN-Sozialfonds. Heuer packten auch Mitarbeiter der NÖM in Münchendorf kräftig mit an und bereiteten die Schulpakete für die Verteilung vor. Als kleine zusätzliche Freude gab es auch noch extra Schokodrinks dazu – eine kleine süße Überraschung für die Familien und ihre Kinder.

Ein Stift, der zur Chance wird

Es ist Hilfe, die auf den ersten Blick unscheinbar wirkt. Ein Bleistift. Ein Heft. Ein Spitzer. Für ein Kind können diese Dinge jedoch weit mehr sein: die Chance, am ersten Schultag genauso vorbereitet und voller Zuversicht in die Klasse zu gehen wie alle anderen. Denn: „Manchmal beginnt ein guter Start ins Leben ganz einfach mit einer gut gefüllten Schultasche“ so EVN-Sprecher Stefan Zach gerührt.