In Kerzenhausen flackert zärtlich das Liebesglück

Ein Leben am Docht

Nathan wuchs in diesem ganz besonderen „Kerzenhausen“ auf. Und wie viele junge Menschen wollte auch er hinaus, die Welt sehen, anderes kennenlernen. Doch je weiter er kam, desto stärker wurde die Sehnsucht nach dem vertrauten Licht. Mit 25 Jahren kehrte er zurück und übernahm den Familienbetrieb. Heute führt er ihn mit seiner Lisa weiter – mit einem klaren Bekenntnis zu Qualität, Zeitlosigkeit und dem persönlichen Kontakt zu den Menschen. „Wir ziehen alle hier an einem Docht“, sagt der Familienchef. Ein Satz, der mehr ist als ein Wortspiel. Denn in der kleinen Manufaktur hält eine Familie zusammen, was anderswo längst verloren gegangen ist: echtes Handwerk, Geduld und die Liebe zum Produkt.