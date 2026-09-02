Retz neuer Leader! Aufsteiger Amstetten holt Punkt

Vierte Runde – vierter Tabellenführer! Mit einem 3:1-Heimsieg über Aufsteiger Hohenau setzt sich Ostliga-Absteiger Retz an die Tabellenspitze der NÖ-Landesliga. Ein Lebenszeichen gab es von Aufsteiger Amstetten: die Amateure konnten mit dem 2:2 gegen Ortmann erstmals anschreiben. Die Highlights der Runde gibt es im Video zu sehen.