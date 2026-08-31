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Celebrated with friends

Woman (28) Beaten to Death Under City Bridge!

Nachrichten
31.08.2026 12:48
(Bild: Kerschbaummayr Werner)
Porträt von Elisa Aschbacher
Von Elisa Aschbacher

Unbelievable scenes unfolded under a bridge in Villach. A 28-year-old woman from Villach is reported to have been killed. Police have now arrested the woman’s partner. 

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What started as a party ended in a brutal tragedy on August 21. Several people gathered under the city bridge to celebrate. Around 8:43 p.m., however, emergency services were called because a 28-year-old woman was unresponsive.

Emergency responders could only confirm the young woman’s death. Due to the unclear cause of death, the Klagenfurt District Attorney’s Office ordered an autopsy. And it revealed something inconceivable... 

Her Partner Was the Killer
Extensive police investigations revealed that a 39-year-old man from Villach is suspected of killing the woman. “He was the 28-year-old’s partner and had been partying with her and others that evening under the city bridge,” according to the police. The two reportedly got into an argument, and the man is believed to have kicked or beaten his girlfriend so severely that it ultimately led to her death. 

The man is in pretrial detention. He denies any intent to kill and claims it was an accident. The investigation is ongoing. 

This article has been automatically translated,
read the original article here.

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