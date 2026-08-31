Schulbeginn: Familien erhalten 150-Euro-Gutschein

Mit der Aktion „Schulstartklar“ sollen in Niederösterreich Familien gezielt unterstützt werden, die finanzielle Entlastung besonders benötigen. Die Gutscheine im Wert von 150 Euro können über die Schulstart-App freigeschaltet werden.
„Der Schulstart ist für Familien jedes Jahr mit zusätzlichen Ausgaben verbunden. Mit der Aktion ,Schulstartklar‘ werden jene Familien gezielt unterstützt, die diese Entlastung besonders brauchen“, betont VPNÖ-Bildungssprecher René Lobner.
Anspruchsberechtigte Schüler aus Haushalten mit Mindestsicherungs- beziehungsweise Sozialhilfebezug erhalten im Rahmen dieser Aktion einen Gutschein im Wert von 150 Euro für Schulartikel.
EU und Sozialministerium finanzieren die Aktion
„Wichtig ist dabei zu betonen, woher die Mittel kommen: Finanziert wird die Aktion aus dem Europäischen Sozialfonds Plus und aus Mitteln des Sozialministeriums. Damit werden europäische und Bundesmittel direkt dort eingesetzt, wo sie bei Kindern und Familien ankommen“, erklärt Lobner.
Die Gutscheine können über die Schulstart-App freigeschaltet und bis 31. Oktober bei Libro und Pagro für Schulartikel eingelöst werden. Lobner abschließend: „Eine gute Ausstattung für die Schule soll nicht am Geldbörsel der Eltern scheitern. ,Schulstartklar‘ ist deshalb eine sinnvolle und zielgerichtete Unterstützung zum Beginn des neuen Schuljahres.“
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