Alkobiker und Beifahrer von Motorrad geschleudert

Folgenschwerer Unfall in Obernberg am Brenner im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land am Sonntag! Ein Motorradlenker (27) kollidierte mit einem Heulader, der von einem Bauernhof in die Straße einbiegen wollte. Nicht nur der alkoholisierte 27-Jährige wurde bei dem Crash verletzt.
Zu dem Unfall kam es gegen 16.30 Uhr. Zusammen mit einem 18-Jährigen auf dem Sozius fuhr der 27-Jährige auf der L 231 taleinwärts. „Im Ortsteil Innertal bog ein Schlepper mit Heuaufbau von einem landwirtschaftlichen Areal in die Straße ein und kollidierte mit dem Motorrad“, schildert ein Sprecher der Polizei den Unfallhergang.
Alkotest positiv
In weiterer Folge wurde das Duo, das keinen Helm trug, vom Motorrad geschleudert. Der Lenker, der laut Testung alkoholisiert war, wurde mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus Hall eingeliefert. Sein Beifahrer erlitt indes „nur“ leichte Verletzungen.
Am Motorrad entstand ein Totalschaden.
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