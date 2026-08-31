Alkobiker und Beifahrer von Motorrad geschleudert

Zu dem Unfall kam es gegen 16.30 Uhr. Zusammen mit einem 18-Jährigen auf dem Sozius fuhr der 27-Jährige auf der L 231 taleinwärts. „Im Ortsteil Innertal bog ein Schlepper mit Heuaufbau von einem landwirtschaftlichen Areal in die Straße ein und kollidierte mit dem Motorrad“, schildert ein Sprecher der Polizei den Unfallhergang.