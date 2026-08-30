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With a special song

Crash Drama: Pogacar Checked In from the Hospital

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30.08.2026 10:28
After his crash in the Vuelta, Tadej Pogacar posted a “Stayin’ Alive” message from the hospital.
After his crash in the Vuelta, Tadej Pogacar posted a “Stayin’ Alive” message from the hospital.(Bild: Krone-Collage/x.com Screenshot, instagram.com/tadejpogacar)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Cycling superstar Tadej Pogacar posted an Instagram update from a hospital in Barcelona the day after his serious crash at the Vuelta a España. 

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On Sunday, the Slovenian posted a photo of himself from his hospital bed, set to the song “Stayin’ Alive” by the Bee Gees.

In the photo, the world champion can be seen wearing a neck brace and bandages on his forehead and hand.

Serious Injuries Following Crash
Pogacar, who held a commanding lead, suffered a displaced fracture of his left collarbone, a stable fracture of his seventh cervical vertebra, and a concussion in a crash on Saturday during the eighth stage of the Vuelta a España.

Surgery Postponed
Due to the concussion, the necessary surgery on his collarbone has been postponed for the time being. According to media reports, the Tour de France winner was transferred by ambulance on Saturday evening from a hospital near Valencia to Barcelona, where the shoulder surgery is scheduled to take place.

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