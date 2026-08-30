With a special song
Crash Drama: Pogacar Checked In from the Hospital
Cycling superstar Tadej Pogacar posted an Instagram update from a hospital in Barcelona the day after his serious crash at the Vuelta a España.
On Sunday, the Slovenian posted a photo of himself from his hospital bed, set to the song “Stayin’ Alive” by the Bee Gees.
In the photo, the world champion can be seen wearing a neck brace and bandages on his forehead and hand.
Serious Injuries Following Crash
Pogacar, who held a commanding lead, suffered a displaced fracture of his left collarbone, a stable fracture of his seventh cervical vertebra, and a concussion in a crash on Saturday during the eighth stage of the Vuelta a España.
Surgery Postponed
Due to the concussion, the necessary surgery on his collarbone has been postponed for the time being. According to media reports, the Tour de France winner was transferred by ambulance on Saturday evening from a hospital near Valencia to Barcelona, where the shoulder surgery is scheduled to take place.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.