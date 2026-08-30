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Crashed into Lake Attersee

Aircraft Recovery Postponed Until Monday

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30.08.2026 10:00
The operation on the lake is very complex.
The operation on the lake is very complex.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

The recovery of a propeller plane that crashed into Lake Attersee near Steinbach—originally scheduled for Saturday—has been postponed once again. The operation is now set to take place on Monday. On Sunday, officials once again highlighted the complexity of the undertaking.

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In particular, mention was made of attaching recovery lines to the wreckage. A diving robot has also been used for this purpose so far. The two-seat P2002JFS aircraft lies at a depth of approximately 160 meters. Two German citizens, aged 19 and 24, lost their lives in the crash on Wednesday. Their bodies are on board.

Wolfgang Hufnagl, district fire chief of Vöcklabruck, had already pointed out the difficulty of the work on Saturday. The task is “challenging,” he said. The recovery operation cannot be discussed until the lines are secured.

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