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MusikfestiWels

“We Want to Take It Up a Notch in 2027”

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29.08.2026 20:00
The music duo HE/RO wowed the audience in Wels.
The music duo HE/RO wowed the audience in Wels.(Bild: Markus Wenzel)
Porträt von Mario Zeko
Von Mario Zeko

Six top acts and a fantastic atmosphere on both days of MusikfestiWels. On Friday and Saturday, the festival—presented by the “Krone”—transformed the downtown area into a giant open-air stage. For the first time, the town square served as the concert hub—and for the first time, current chart-toppers took the stage instead of tribute bands. 

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HE/RO, Thorsteinn Einarsson, and Neiyla kicked things off on Friday. On Saturday, Alle Achtung, AVEC, and Julian Le Play took the stage. The organizers also took a new approach to the date: Instead of July, MusikfestiWels took place at the end of August this year. An experiment that paid off.

Musician and songwriter AVEC.
Musician and songwriter AVEC.(Bild: Markus Wenzel)

“We’ll stick with this date,” says Peter Jungreithmair, head of city marketing and festival organizer, already looking ahead to the next edition. Mayor Andreas Rabl has big plans: “We want to take it up a notch and become even more international.” MusikfestiWels has long since made a name for itself beyond the region’s borders.

Christian Stani, singer of the band Alle Achtung.
Christian Stani, singer of the band Alle Achtung.(Bild: Markus Wenzel)

HE/RO, for example, described just how much Upper Austria impresses the acts: “When we play in Austria, we make sure to arrive a day early because the scenery is sensational.”

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