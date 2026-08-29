MusikfestiWels
“We Want to Take It Up a Notch in 2027”
Six top acts and a fantastic atmosphere on both days of MusikfestiWels. On Friday and Saturday, the festival—presented by the “Krone”—transformed the downtown area into a giant open-air stage. For the first time, the town square served as the concert hub—and for the first time, current chart-toppers took the stage instead of tribute bands.
HE/RO, Thorsteinn Einarsson, and Neiyla kicked things off on Friday. On Saturday, Alle Achtung, AVEC, and Julian Le Play took the stage. The organizers also took a new approach to the date: Instead of July, MusikfestiWels took place at the end of August this year. An experiment that paid off.
“We’ll stick with this date,” says Peter Jungreithmair, head of city marketing and festival organizer, already looking ahead to the next edition. Mayor Andreas Rabl has big plans: “We want to take it up a notch and become even more international.” MusikfestiWels has long since made a name for itself beyond the region’s borders.
HE/RO, for example, described just how much Upper Austria impresses the acts: “When we play in Austria, we make sure to arrive a day early because the scenery is sensational.”
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