MotoGP
Marc Marquez Wins Sprint Race at Aragon
Spain's Marc Marquez won the MotoGP Sprint race on Saturday in Alcaniz, finishing ahead of his brother and Ducati teammate Alex. Third place went to Aprilia rider Marco Bezzecchi of Italy. KTM rider Pedro Acosta finished fourth on his Aprilia, ahead of championship leader Jorge Martin. The Aragon Grand Prix takes place on Sunday.
Bezzecchi will start from pole position ahead of seven-time Alcaniz winner and defending world champion Marc Marquez.
The results in detail:
In the World Championship, Marquez cut his deficit to Martin to 33 points with his third consecutive Alcaniz Sprint victory. Bezzecchi, who finished second ahead of him, trails his teammate Martin by 29 points heading into the Grand Prix.
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