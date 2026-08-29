Wetterumschwung bringt Gewitter ins Steirerland

Gewitter, aber kein Landregen

In der Obersteiermark können schon am Vormittag Gewitter aufziehen, die sich dann weiter nach Osten hin ausbreiten und am Nachmittag dann auch den Süden erreichen könnten – wo es ansonsten wiederum sommerlich warm wird. Unbeständig geht es weiter: „Am Dienstag und Mittwoch erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix, vor allem im Bergland sind auch immer wieder Gewitter und Schauer möglich“, prognostiziert Wölflingseder.