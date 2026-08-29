Wetterumschwung bringt Gewitter ins Steirerland

Sonne, Gewitter, Schauer: Der Sommer zeigt sich kommende Woche in der Steiermark noch einmal in allen Facetten. Ergiebiger Regen ist aber weiterhin nicht in Sicht.
Den Sonntag sollte man in der Steiermark am besten noch einmal zum Baden oder Wandern nutzen, es verspricht ein herrlich sonniger Sommertag mit bis zu 30 Grad – im Süden sogar mehr – zu werden. „Am Montag kommt dann eine Kaltfront auf die Steiermark zu“, sagt Ubimet-Meteorologe Peter Wölflingseder.
Gewitter, aber kein Landregen
In der Obersteiermark können schon am Vormittag Gewitter aufziehen, die sich dann weiter nach Osten hin ausbreiten und am Nachmittag dann auch den Süden erreichen könnten – wo es ansonsten wiederum sommerlich warm wird. Unbeständig geht es weiter: „Am Dienstag und Mittwoch erwartet uns ein Sonne-Wolken-Mix, vor allem im Bergland sind auch immer wieder Gewitter und Schauer möglich“, prognostiziert Wölflingseder.
Die schlechte Nachricht für Natur und Landwirtschaft: Auch wenn vereinzelt einige Liter Niederschlag zusammenkommen, ein dringend nötiger, ergiebiger Landregen ist weiterhin nicht in Sicht. Immerhin dürfte es vorerst mit der großen Hitze vorbei sein, es erwarten uns moderate Spätsommertemperaturen.
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