Militärkommandant als Gastgeber im belgischen Mons

Das Operative Hauptquartier stellt vor allem die Verbindung zwischen der Mission und der politischen Führungsebene sicher. Die Aufgaben sind unter anderem die Sicherstellung des Budgets, Koordinierung der multinationalen Bereitstellung des Personals, der Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern sowie davon abgeleitete militärstrategische Planungen. Gstrein koordiniert dabei sämtliche Tätigkeiten als Stabschef.