Militärkommandant als Gastgeber im belgischen Mons

Eine hochrangige Abordnung von Tiroler und Vorarlberger Traditionsvereinen besuchte am 27. August das Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) im belgischen Mons. Die Einweisung übernahm der Tiroler Militärkommandant Ingo Gstrein.
Der Tiroler Brigadier Ingo Gstrein ist aktuell als Stabchef des Operativen Hauptquartiers der EU-Mission „Eufor Althea“ im Auslandseinsatz. Im belgischen Mons durfte er nun der Abordnung aus Tirol und Vorarlberg exklusive Einblicke in sein derzeitige Aufgabengebiet geben.
Die Operation EUFOR ALTHEA sichert seit Jahren den Frieden und die Stabilität für die Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina – eine wichtige Friedensmission, an der auch zahlreiche Soldaten des österreichischen Bundesheeres maßgeblich beteiligt sind.
Im Zeitraum von Jänner 2026 bis voraussichtlich Jänner 2027 absolviert Gstrein, einen Auslandseinsatz im Rahmen der Mission „Eufor Althea“ in Mons. Der Einsatz des hochrangigen Offiziers ist als besonders sichtbares Zeichen des Österreichischen Bundesheeres bei Auslandseinsätzen zu sehen.
Die Operation ist seit Jahren dazu eingesetzt, um die Sicherheit für die Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina zu gewährleisten.
Brigadier Ingo Gstrein
„Die Operation ist seit Jahren dazu eingesetzt, um die Sicherheit für die Bevölkerung in Bosnien und Herzegowina zu gewährleisten. Neben den Eufor-Truppen in Bosnien und Herzegowina selbst gibt es weitere Führungselemente in Neapel und in Mons, die durch einen steten gegenseitigen Informationsaustausch gekennzeichnet sind“, schildert Gstrein.
Das Operative Hauptquartier stellt vor allem die Verbindung zwischen der Mission und der politischen Führungsebene sicher. Die Aufgaben sind unter anderem die Sicherstellung des Budgets, Koordinierung der multinationalen Bereitstellung des Personals, der Austausch mit den politischen Entscheidungsträgern sowie davon abgeleitete militärstrategische Planungen. Gstrein koordiniert dabei sämtliche Tätigkeiten als Stabschef.
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