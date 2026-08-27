Back from the U.S.
Former Austria Vienna Player Dominik Fitz: Comeback in Austria
A spectacular comeback in Austria! Dominik Fitz, the former technical wizard of Wiener Austria, is returning from the U.S. and will be lacing up his cleats again in the Bundesliga starting immediately.
His new home, however, isn’t Vienna-Favoriten, but the Lavant Valley: “Fitzi” will be pulling the strings in midfield for WAC going forward. The loan deal runs through the end of the season. A year ago, the 27-year-old left Austria for Minnesota United in the U.S. MLS. He announced the transfer at the time with one of his rare Instagram posts.
He certainly didn’t find much happiness in the U.S., though. With Minnesota, he’s managed a total of just nine appearances and 231 minutes of playing time so far. He even played for the reserve team twice.
Back in Austria
His time as a reserve is now set to come to an end. Fitz wants—and needs—playing time. WAC President Dietmar Riegler and Coach Thomas Silberberger were determined to sign the former Austria player and passionately advocated for the transfer.
According to “Krone” reports, the playmaker has already arrived in Austria and is expected to make his debut in Carinthia today.
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