Falscher Bankmitarbeiter knöpft Mann 100.000 € ab

Um mehr als 100.000 Euro ärmer ist ein Innsbrucker (84). Am Wochenende wurde der Senior Opfer eines Telefonbetrugs. Am anderen Ende der Leitung befand sich ein angeblicher Bankmitarbeiter.
Ausgerechnet am Sonntagabend, wo normale Bankmitarbeiter ohnehin Wochenende haben, kam es zu dem fiesen Betrug. Zwischen 18.00 und 23.45 Uhr läutete das Telefon des 84-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung behauptete der vermeintliche Bankberater, dass es ein „Sicherheitsproblem“ beim Konto geben würde.
Ermittlungen laufen
Folglich schaffte es der Ganove, sein Opfer zu einer Überweisung von mehr als 100.000 Euro auf ein bisher unbekanntes Konto zu verleiten. Wer hinter dem gemeinen Betrug steckt, ist noch unklar. Weitere Ermittlungen seitens der Polizei folgen.
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