Falscher Bankmitarbeiter knöpft Mann 100.000 € ab

Ausgerechnet am Sonntagabend, wo normale Bankmitarbeiter ohnehin Wochenende haben, kam es zu dem fiesen Betrug. Zwischen 18.00 und 23.45 Uhr läutete das Telefon des 84-Jährigen. Am anderen Ende der Leitung behauptete der vermeintliche Bankberater, dass es ein „Sicherheitsproblem“ beim Konto geben würde.