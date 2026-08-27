Lenker kam von Fahrbahn ab und prallte gegen Baum

Am Mittwoch gegen 19 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der L 225 in Reith bei Hartmannsdorf in Fahrtrichtung Markt Hartmannsdorf unterwegs. Vermutlich wegen „nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit“, wie die Polizei berichtet, kam er rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach er den Zaun einer Obstanlage und kollidierte mit einem Baum.