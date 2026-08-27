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Zu schnell unterwegs

Lenker kam von Fahrbahn ab und prallte gegen Baum

Steiermark
27.08.2026 12:34
Der Fahrer krachte gegen den Baum.
Der Fahrer krachte gegen den Baum.(Bild: Feuerwehr Markt Hartmannsdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Ohne Führerschein und zu schnell war ein 24-Jähriger am Mittwochabend im steirischen Markt Hartmannsdorf mit seinem Fahrzeug unterwegs. Er kam von der Straße ab und prallte gegen einen Baum.

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Am Mittwoch gegen 19 Uhr war ein 24-Jähriger aus dem Bezirk Südoststeiermark mit seinem Pkw auf der L 225 in Reith bei Hartmannsdorf in Fahrtrichtung Markt Hartmannsdorf unterwegs. Vermutlich wegen „nicht angepasster Fahrgeschwindigkeit“, wie die Polizei berichtet, kam er rechts von der Fahrbahn ab. In der Folge durchbrach er den Zaun einer Obstanlage und kollidierte mit einem Baum.

Am Fahrzeug entstand Totalschaden.
Am Fahrzeug entstand Totalschaden.(Bild: Feuerwehr Markt Hartmannsdorf)

Dabei erlitt er Verletzungen unbestimmten Grades. Er wurde nach der Erstversorgung ins LKH Feldbach eingeliefert. Der 24-Jährige war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung. Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Feuerwehr Markt Hartmannsdorf war mit 14 Kräften und zwei Fahrzeugen im Einsatz.

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