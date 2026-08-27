Betrunkener Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Ein betrunkener Radfahrer löste am Mittwochabend in der Grazer Innenstadt einen Unfall aus, bei dem er selbst schwer verletzt wurde. Wegen seiner hohen Alkoholisierung wurde er angezeigt.
Gegen 22.20 Uhr kollidierte am Mittwoch im Kreuzungsbereich von Opernring und Girardigasse ein Radfahrer mit einem Pkw. Ersten Erhebungen zufolge wollte der 41-jährige Grazer, aus der Hammerlinggasse kommend, den Opernring queren. Zur selben Zeit wollte ein 24-jähriger Grazer mit seinem Pkw von der Girardigasse nach links in den Opernring einbiegen.
Der Radfahrer dürfte das Rotlicht der Radfahrerampel missachtet haben. In weiterer Folge kam es zur Kollision, bei der der 41-Jährige schwer verletzt wurde. Das Österreichische Rote Kreuz brachte ihn in das LKH Graz.
Mit beiden Lenkern wurden Alkotests durchgeführt. Der 41-Jährige wies eine starke Alkoholisierung auf, der Alkotest des 24-Jährigen verlief negativ. Dem Radfahrer wurde die Weiterfahrt untersagt. Er wird angezeigt.
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