Betrunkener Radfahrer bei Unfall schwer verletzt

Gegen 22.20 Uhr kollidierte am Mittwoch im Kreuzungsbereich von Opernring und Girardigasse ein Radfahrer mit einem Pkw. Ersten Erhebungen zufolge wollte der 41-jährige Grazer, aus der Hammerlinggasse kommend, den Opernring queren. Zur selben Zeit wollte ein 24-jähriger Grazer mit seinem Pkw von der Girardigasse nach links in den Opernring einbiegen.