Eine Heimat für Kicker aus 18 Nationen

Zuhause im zweiten Bezirk

Trotz des Umstands, dass Maccabi Wien als jüdischer Verein situiert ist und rund 60 Prozent der inzwischen rund 150 Spielerinnen und Spieler im Nachwuchsbereich jüdischen Glaubens sind, spielt die Religion beim Sport keine Rolle. Als einziger Breitensport-Verein des zweiten Bezirks, der auch am Meisterschafts-Betrieb teilnimmt, hat man im Trainingszentrum von Rapid eine Heimat für den Trainings- und Spielbetrieb gefunden. „Wir waren lange eine Art Wanderpokal.“ Erstmals seit der Gründung 1970 kann der Verein nun seit 2025 damit alle Aktivitäten an einer einzigen Spielstätte ausführen. Langsam wird aufgrund des stetig wachsenden Zuspruchs aber auch dort der Platz eng.