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Ybbs neuer Leader! Admira Juniors weiter ohne Sieg

Fußball Unterhaus
25.08.2026 19:10
Porträt von Marco Cornelius
Von Marco Cornelius

Spannend ist es wieder in der dritten Runde der niederösterreichischen Landesliga zugegangen. Hohenau verlor nach dem 1:3 gegen Neustadt gleich fünf Plätze in der Tabelle – neuer Leader ist Ybbs nach einem 2:0 gegen die Admira Amateure. Die Highlights der Runde gibt es im Video.

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