Malaria soll ihr Hirn „dement“ gemacht haben!

Schule in Tansania gesponsert

Im Jahr 2021 gewann der ,Pitch Perfect‘-Star 250.000 US-Dollar für die School of St. Jude – eine von ihr gesponserte Bildungseinrichtung, die Kindern in Tansania, Ostafrika, kostenlose Bildung ermöglicht – als sie in der US-Version von ,Wer wird Millionär?‘ antrat.