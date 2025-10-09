Country-Legende Dolly Parton: „Bin noch nicht tot“

Schwester bat um Gebete für Dolly

Dolly Partons Schwester hatte zuvor mit der Aufforderung, für die unter gesundheitlichen Problemen leidende Sängerin zu beten, Besorgnis und Verwirrung ausgelöst. „Vergangene Nacht war ich die ganze Nacht wach und habe für meine Schwester Dolly gebetet“, schrieb Freida Parton am Dienstag im Onlinedienst Facebook und bat die Fans der 79-Jährigen, ebenfalls für sie zu beten.