Karussell bricht während der Fahrt – 23 Verletzte

In den sozialen Medien kursieren derzeit dramatische Videos aus Saudi-Arabien: Im „Green Mountain Park“ in der Stadt Taif fuhren mehrere Menschen mit einem Karussell, das sich 360 Grad um die eigene Achse dreht. Plötzlich brach das Gefährt in der Mitte durch und landete aus mehreren Metern Höhe auf dem Boden.