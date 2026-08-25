Polster stark, aber Champions League verpasst!

Österreichs erst vor zwei Wochen vom WAC zu NEC Nijmegen transferierter Tormann Nikolas Polster hat am Dienstag mit seinem neuen Klub die Gruppenphase der Champions League verpasst.
Nach einer 1:3-Heimniederlage gegen Bodö/Glimt unterlagen die Niederländer auswärts 0:3 (0:2) und verpassten ihr Ziel mit dem Gesamtscore von 1:6. Polster war in der 5. Minute für Gonzalo Crettaz ins Spiel gekommen, nachdem der spanische Goalie nach VAR-Check ausgeschlossen worden war.
Polster wurde gegen den Stürmer Kaj Sierhuis eingewechselt und hielt sein in Unterzahl agierendes Team fast bis zur Pause mit etlichen guten Paraden im Spiel. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte trafen aber Fredrik Andre Björkan (45.+2) und Sondre Auklend (45.+6) praktisch zur Entscheidung. Das 3:0 durch ein Eigentor von Verteidiger Deveron Fonville war nur noch Draufgabe (73.).
Sabah FK in der Gruppenphase
Schon davor war Aserbaidschans Meister Sabah FK als erster Aufsteiger in die Champions League festgestanden. Nach einem in der Nachspielzeit gegen Be‘er Sheva aus Israel fixierten 3:2 war das 1:2 aus dem Auswärtsspiel ausgeglichen, in der Verlängerung gab es zwei weitere Tore für die Heimischen wie auch zwei rote Karten für die Gäste. Der Gesamtscore lautete somit 6:4 für Sabah. Für die beiden Verlierer-Teams geht es in der Gruppenphase der Europa League weiter.
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