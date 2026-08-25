Polster stark, aber Champions League verpasst!

Sabah FK in der Gruppenphase

Schon davor war Aserbaidschans Meister Sabah FK als erster Aufsteiger in die Champions League festgestanden. Nach einem in der Nachspielzeit gegen Be‘er Sheva aus Israel fixierten 3:2 war das 1:2 aus dem Auswärtsspiel ausgeglichen, in der Verlängerung gab es zwei weitere Tore für die Heimischen wie auch zwei rote Karten für die Gäste. Der Gesamtscore lautete somit 6:4 für Sabah. Für die beiden Verlierer-Teams geht es in der Gruppenphase der Europa League weiter.