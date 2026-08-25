Motivierte Kinder in Tirol packen mit Profis an

„Dieser Austausch reichte bis zu den Eltern!“

Dazu gehört auch, junge Menschen für das Handwerk zu begeistern. „Einfach dieses ausüben und mit den Händen fördern“, beschreibt Andrea Achrainer die Idee der Initiative. Ein gemeinsames Bauprojekt wie dieses ermögliche einen Austausch, erklärt sie. Die Kinder und Jugendlichen konnten direkt mit den Fachleuten ins Gespräch kommen und erfuhren von ihnen mehr über die Ausbildung, den Berufsalltag sowie die Vor- und Nachteile der jeweiligen Berufe.