Wie es früher war: Altes Handwerk lebt neu auf

Manches bekommt man nur noch beim Handwerksfest

Laut Tourismusverband Seefeld wirkten am Wochenende 1500 Personen mit, davon 800 Trachtlerinnen und Trachter, die dem Fest eine zusätzliche Portion Tradition verliehen. Angereist kamen sie aus allen Teilen Tirols sowie aus den benachbarten Regionen Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und Bayern. An 100 Ständen, die in der gesamten Fußgängerzone verteilt waren, zeigten sie ihr Können. „Einige der Produkte finden auch heutzutage noch ihren Weg in die Regale von Supermärkten und Apotheken. Andere Waren bekommt man allerdings nur mehr am Handwerksfest“, betonte man seitens des Tourismusverbands Seefeld.