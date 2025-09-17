Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Fest in Seefeld

Wie es früher war: Altes Handwerk lebt neu auf

Tirol
17.09.2025 12:00
Ein 200 Jahre alter Webstuhl aus einem alten Tiroler Bauernhaus war eine der Attraktionen.
Ein 200 Jahre alter Webstuhl aus einem alten Tiroler Bauernhaus war eine der Attraktionen.(Bild: Birbaumer Christof)

Mit allen Sinnen konnte am Wochenende traditionsreiche Kunst aus dem Alpenraum in Seefeld bestaunt, gefühlt und miterlebt werden. Der Besucherandrang war enorm! 

0 Kommentare

Sowohl Freunde von Bauernmärkten als auch Anhänger von echter Volksmusik kamen am Wochenende in Seefeld auf ihre Kosten. Sieben Musikgruppen spielten auf, natürlich ohne Verstärker, und etliche Blaskapellen verbreiteten Feierlaune unter den Tausenden Besuchern, die zum Handwerksfest gekommen waren.

Festtag der Tradition mit viel Herzblut
Bei freiem Eintritt und strahlendem Sonnenschein wurden nicht nur Köstlichkeiten aus Großmutters Küche genossen, sondern auch Handwerkern über die Schulter geblickt: Egal ob Drechsler, Weber, Korbflechter, Patschenmacher oder Geigenbauer: Jeder war mit Herzblut dabei und zeigte seine Profession von der besten Seite.

Tausende Besucher bevölkerten am Wochenende das Dorfzentrum von Seefeld. Die gesamte ...
Tausende Besucher bevölkerten am Wochenende das Dorfzentrum von Seefeld. Die gesamte Fußgängerzone bildete die Bühne für altes Hand- werk aus dem Alpenraum.(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)
(Bild: Birbaumer Christof)

Manches bekommt man nur noch beim Handwerksfest
Laut Tourismusverband Seefeld wirkten am Wochenende 1500 Personen mit, davon 800 Trachtlerinnen und Trachter, die dem Fest eine zusätzliche Portion Tradition verliehen. Angereist kamen sie aus allen Teilen Tirols sowie aus den benachbarten Regionen Salzburg, Kärnten, Vorarlberg und Bayern. An 100 Ständen, die in der gesamten Fußgängerzone verteilt waren, zeigten sie ihr Können. „Einige der Produkte finden auch heutzutage noch ihren Weg in die Regale von Supermärkten und Apotheken. Andere Waren bekommt man allerdings nur mehr am Handwerksfest“, betonte man seitens des Tourismusverbands Seefeld. 

Porträt von Philipp Neuner
Philipp Neuner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Start eines russischen Abfangjägers des Typs MiG-31 im Rahmen des russisch-belarussischen ...
„Können alles sehen“
US-Vertreter zu russischem Manöver eingeladen
Demo in Wien
Pensionist: „Babler setzt sich wenig für uns ein“
Andreas Babler ist am Montag vom SPÖ-Vorstand als Kandidat für den Parteivorsitz nominiert ...
Unmut in Partei, aber:
Babler einstimmig für Parteivorsitz nominiert
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Vater erkannte ihn
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
Fracht aus China
Schiff verliert in US-Hafen Dutzende Container
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Bluttat im Gemeindebau: Mann erschießt seine Frau
226.805 mal gelesen
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
127.714 mal gelesen
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Medien
Nach 30 Jahren! Christa Kummer verlässt den ORF
115.782 mal gelesen
Fernsehmoderatorin Christa Kummer (Bild aufgenommen im Februar 2023) startete ihre ORF-Karriere ...
Außenpolitik
„Schnapsrausch“: Moskau attackiert Meinl-Reisinger
2948 mal kommentiert
Der russische Ex-Präsident Dmitri Medwedew legt im Streit mit Österreichs Außenministerin Beate ...
Außenpolitik
NEOS kontern: „Im Kreml steigt wohl Nervosität“
1798 mal kommentiert
Der Russe hatte Meinl-Reisinger vorgeworfen, wohl zu viel österreichischen Schnaps getrunken zu ...
Innenpolitik
So ist der Fahrplan zur harten Sozialhilfe-Reform
1110 mal kommentiert
Korinna Schumann, Claudia Plakolm und Yannick Shetty verkündeten den Startschuss für das ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf