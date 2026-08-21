Admira-“Chancentod“ mit Hang zu Traumtoren

„Nicht gut genug für Ablöse“

Aufgrund der Verletzung von Sturmpartner Alex Schmidt ist er nach wie vor die einzig fitte Option in der Spitze. Umso wichtig, dass ihm jetzt endlich der Knopf vor dem Tor aufgegangen ist. „Nicht gut genug“„Ich spüre, dass aktuell mehr von mir abhängt. Habe ich vorne einen schlechten Tag, tut sich die Mannschaft auch schwer. Treffe ich, geht alles leichter von der Hand“, weiß Forst, für den ein Abgang im Sommer nie Thema war.