Zu null! DFB-Goalie egalisiert Manninger-Rekord

Wie Manninger einst bei Arsenal

Null Tore auch gegen Zalgiris bedeutete zugleich auch die Egalisierung eines europäischen Rekords. Sechsmal zu null zum Start bei einem neuen Verein ist bisher nämlich nur Alexander Manninger gelungen. Dem ehemaligen ÖFB-Teamtorhüter gelang dieses Kunststück 1998 bei Arsenal. Seither hatte er den Rekord alleine inne.