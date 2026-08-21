Zu null! DFB-Goalie egalisiert Manninger-Rekord

Alexander Nübel hat sich wenige Wochen nach seinem Wechsel zu Besiktas schon zum Liebling der Fans gemacht. Denn der DFB-Torhüter hat bereits Klub-Geschichte geschrieben und einen europäischen Rekord egalisiert, der bisher noch vom im April verstorbenen Alexander Manninger alleine gehalten wurde.
Für 6,25 Millionen Euro ist Nübel im Sommer vom FC Bayern nach Istanbul gewechselt. Seither hat er sechs Einsätze für Besiktas absolviert und dabei einen Klubrekord gebrochen. Denn in all diesen Spielen musste der Torhüter keinen Gegentreffer hinnehmen.
Die Fans sind begeistert und haben den Deutschen schon als neuen Liebling auserkoren. Im Quali-Match zur Europa League gegen Kauno Zalgiris aus Litauen (3:0) dröhnte so auch Sprechchöre zu Ehren des DFB-Goalies durchs heimische Tüpras-Stadion.
Wie Manninger einst bei Arsenal
Null Tore auch gegen Zalgiris bedeutete zugleich auch die Egalisierung eines europäischen Rekords. Sechsmal zu null zum Start bei einem neuen Verein ist bisher nämlich nur Alexander Manninger gelungen. Dem ehemaligen ÖFB-Teamtorhüter gelang dieses Kunststück 1998 bei Arsenal. Seither hatte er den Rekord alleine inne.
Wie Nübel zu ihm aufschließt und möglicherweise den Rekord nach so langer Zeit doch gänzlich knackt, kann Manninger leider nicht mehr. Er ist Mitte August verstorben, nachdem sein Auto an einem Bahnübergang von einem Zug erfasst wurde.
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