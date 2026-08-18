Father Killed Daughter
“The little ones were always singing and dancing”
Shock and deep grief in Kumberg, Styria: A 37-year-old man stabbed his 8-year-old daughter with a kitchen knife. She died in the hospital. No one can explain why this act of madness occurred. Who was the family in which this horrific act took place?
“You only see things like this on TV—that it happened right here in our town is just unbelievable.” By “right here in our town,” Deputy Mayor Alexandra Pirker means the picturesque town of Kumberg, a market town located 15 kilometers northeast of the state capital of Graz, nestled in the rolling hills of eastern Styria. A church, cafés, a library, 4,000 residents: Here, in this rural idyll, everyone knows everyone else. Acts of violence? “We don’t usually have that around here,” say three men drinking coffee in the town square.
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