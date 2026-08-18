Within a few days
Collapsed Again: Major Concerns for Musiala!
What on earth is going on with Jamal Musiala? After the Bayern star collapsed on the field Saturday during the Telekom Cup match against RB Leipzig, he went down again Tuesday against Heidenheim without any contact from another player. Once again, an emergency medical technician rushed onto the field. With assistance, he was finally able to get to his feet and was taken to the locker room.
Serious concerns for Jamal Musiala! Within a few days, the Bayern star has collapsed on the field again. Just minutes after coming on as a substitute in Tuesday’s friendly against Heidenheim, the 23-year-old appeared dazed.
Was able to leave the field on his own
His teammates Jonathan Tah and Harry Kane immediately rushed to the DFB national team player and gently laid him on the ground. The Munich team’s medical staff and an emergency doctor immediately rushed onto the field. All 21 players formed a circle around him.
Chants of “Jamal Musiala” rang out from the stands. Eventually, the superstar was able to get back on his feet and leave the field on his own. He still appeared dazed and was eventually escorted to the locker room by two staff members. Further examinations will follow!
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