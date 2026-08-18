Kilb Leader! Aufreger um gesperrten Marco Djuricin

Runde zwei in der niederösterreichischen Landesliga hatte gleich einen Aufreger parat: Ebreichsdorf-Stürmer Marco Djuricin durfte trotz Gelb-Rot-Sperre auflaufen und traf beim 6:1 gegen die Amstetten Amateure doppelt. Der Verband wertete den Ausschluss als Fehlentscheidung – für Amstetten ein bitterer Beigeschmack. Kilb feiert den zweiten Sieg und ist sensationell Leader. Die Highlights der Runde gibt es im Video.