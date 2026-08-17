After a scare in the preseason match: Update on Konrad Laimer

The exact length of his absence is not yet known. However, the Austrian is expected to be an option for Coach Kompany again soon. “Everything’s fine; I took a blow—but it’s no big deal. It won’t keep me out for long; I should be back in action soon,” Laimer is quoted as saying by “fcbinside.de.” It remains uncertain whether he’ll be able to play in Saturday’s Super Cup against Dortmund.