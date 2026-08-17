Was at the Bayern event
After a scare in the preseason match: Update on Konrad Laimer
Following his injury-related substitution in Bayern’s preseason match against RB Leipzig, there’s now some relief regarding Konrad Laimer. The Austrian national team player apparently won’t be sidelined for long and could soon be an option again for coach Vincent Kompany!
Over the weekend, Konrad Laimer had to be substituted due to injury after taking a blow during the preseason match against Leipzig. The Austrian national team player’s foot was swollen, and he left the field with assistance.
Laimer Back Soon
At Monday’s so-called Allianz Team Day, Laimer appeared at the team presentation but was absent from team training. According to the Abendzeitung, he has not suffered a serious injury.
The exact length of his absence is not yet known. However, the Austrian is expected to be an option for Coach Kompany again soon. “Everything’s fine; I took a blow—but it’s no big deal. It won’t keep me out for long; I should be back in action soon,” Laimer is quoted as saying by “fcbinside.de.” It remains uncertain whether he’ll be able to play in Saturday’s Super Cup against Dortmund.
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