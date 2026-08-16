Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Senior (63) Injured

Firecracker Attack at Outdoor Pool: Chaos After Loud Bang

Nachrichten
16.08.2026 08:11
The firecracker attack took place at the Tivoli outdoor pool in Innsbruck (file photo).
The firecracker attack took place at the Tivoli outdoor pool in Innsbruck (file photo).(Bild: Krone-Collage/Fotos 593 - stock.adobe.com, Christof Birbaumer, Krone KREATIV)
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

There was a big commotion on Saturday afternoon at the crowded Tivoli outdoor pool in Innsbruck! Unknown individuals set off a firecracker and threw it toward a 63-year-old swimmer. The senior man sustained injuries and was taken to the hospital by ambulance. The loud bang caused a chaotic scene. So far, there’s no trace of the perpetrators!

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Temperatures well over 30 degrees, the weekend, a cloudless sky: perfect conditions for a great day at the pool at Innsbruck’s Tivoli outdoor pool. Until, suddenly, at around 3:45 p.m. on Saturday, a shocking moment occurred!

A loud bang! At first, no one knew what had happened. Chaos ensued. Witnesses reported that there was a great deal of commotion.

Zitat Icon

After receiving first aid on site, the victim was taken by ambulance to Innsbruck Hospital for further medical evaluation.

Ermittler von der Polizei

But word of what caused the bang spread like wildfire: It was a firecracker attack! Unknown assailants had lit a firecracker and thrown it at a 63-year-old local resident.

The Innsbruck Tivoli Outdoor Pool
The Innsbruck Tivoli Outdoor Pool(Bild: Christof Birbaumer)

Victim Taken to the Hospital by Ambulance
“The man sustained minor injuries as a result. After receiving first aid at the scene, he was transported by ambulance to Innsbruck Hospital for further medical evaluation,” according to the police. In addition, a significant burn mark was left on the man’s towel.  

Search for Firecracker Throwers
It is currently unclear who was behind the firecracker attack. The perpetrators were able to literally disappear into the crowd. An investigation is underway.

This article has been automatically translated,
read the original article here.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Nachrichten
16.08.2026 08:11
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf