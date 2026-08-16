Senior (63) Injured
Firecracker Attack at Outdoor Pool: Chaos After Loud Bang
There was a big commotion on Saturday afternoon at the crowded Tivoli outdoor pool in Innsbruck! Unknown individuals set off a firecracker and threw it toward a 63-year-old swimmer. The senior man sustained injuries and was taken to the hospital by ambulance. The loud bang caused a chaotic scene. So far, there’s no trace of the perpetrators!
Temperatures well over 30 degrees, the weekend, a cloudless sky: perfect conditions for a great day at the pool at Innsbruck’s Tivoli outdoor pool. Until, suddenly, at around 3:45 p.m. on Saturday, a shocking moment occurred!
A loud bang! At first, no one knew what had happened. Chaos ensued. Witnesses reported that there was a great deal of commotion.
After receiving first aid on site, the victim was taken by ambulance to Innsbruck Hospital for further medical evaluation.
Ermittler von der Polizei
But word of what caused the bang spread like wildfire: It was a firecracker attack! Unknown assailants had lit a firecracker and thrown it at a 63-year-old local resident.
Victim Taken to the Hospital by Ambulance
“The man sustained minor injuries as a result. After receiving first aid at the scene, he was transported by ambulance to Innsbruck Hospital for further medical evaluation,” according to the police. In addition, a significant burn mark was left on the man’s towel.
Search for Firecracker Throwers
It is currently unclear who was behind the firecracker attack. The perpetrators were able to literally disappear into the crowd. An investigation is underway.
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