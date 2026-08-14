Jewelry Store Ransacked
Robbers sped away in a black BMW after the break-in
Last night, at least four perpetrators used a creative method to break into a jewelry store in Leonding, Upper Austria: They smashed the display window with stolen sewer grates and pieces of rebar and stole jewelry and change. They also didn’t miss the chance to engage in a wild car chase out of Linz.
At least four as-yet-unknown suspects broke into a jewelry store in Leonding around 1:25 a.m. on Friday. To do so, they smashed the side display window with a sewer grate previously stolen in Traun and two pieces of rebar, triggering the alarm system.
Two suspects entered the store through the resulting opening, smashed another pane of glass, and stole jewelry of an as-yet-unknown quantity and value. They also stole 240 euros in change from the cash register.
Chase Toward Vienna
The suspects then fled in a black BMW along Salzburger Straßetowardthe highway. A police patrol that happened to be passing by gave chase and was able to note that the getaway vehicle had German license plates. An attempt to stop the vehicle failed because the suspects accelerated rapidly and fled toward Vienna via the Westautobahn.
Escape
In the Enns area, the police lost sight of the vehicle.
Search operations immediately launched by police forces from Upper Austria and Lower Austria have so far been unsuccessful. The extent of the property damage and the value of the stolen jewelry are currently unknown.
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