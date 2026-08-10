Almost Done
Will an Italian club snap up an Austrian World Cup skier?
It’s looking more and more likely: ÖFB national team player Romano Schmid is expected to leave SV Werder Bremen for Italy a year before his contract expires!
The 26-year-old midfielder is apparently in serious talks with Serie A newcomer Frosinone. Schmid did not travel with the Werder squad to a training camp in North Rhine-Westphalia on Monday. The Styrian is instead on his way to talks with another club, Bremen confirmed, without naming the club for the time being.
U.S. Fund Gives Italians Hope
The U.S. fund Clara Vista became Frosinone’s new majority owner just at the beginning of July. The investment firm, which also holds a majority stake in Premier League newcomer Ipswich Town, paid 41.5 million euros for 80 percent of the club’s shares—and plans to invest further in Frosinone
Base transfer fee of 8.5 million euros
According to German media reports, a base transfer fee of 8.5 million euros is being discussed for Schmid. In addition, Werder is reportedly set to receive another two million in the form of potential bonus payments.
Schmid has been playing for Werder since 2020; last season, he recorded four goals and eight assists in the league. On the Austrian national team, the 1.68-meter-tall player has become a regular under coach Ralf Rangnick. He scored his latest of four international goals so far in June during the World Cup opener against Jordan (3–1).
Grillitsch Also on the Verge
According to Italian media and transfer experts, Schmid’s ÖFB teammate Florian Grillitsch is also on the verge of signing with Frosinone. The 31-year-old midfielder recently terminated his contract with SC Braga and is currently a free agent.
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