Mitten im Sommer: Wälder werden herbstlich bunt

Auch in steirischen Wäldern tun sich regional jetzt bereits farbige Flecken und Flächen auf, „viel zu früh natürlich, das sind kränkliche Verfärbungen“, urteilt Gepp. „Wir haben noch nicht einmal Mitte August, und da sehen Teilstücke aus wie im Oktober.“ Die Ebereschen wirkten dabei fast „fröhlich“ – sie sind oft geradezu übersät mit roten Früchten, tragen viel mehr davon als in einem Durchschnittsjahr. „Das nennt man dann Mastjahr“, klärt der Fachmann auf. „Aufgrund von Stress wird nachproduziert, was geht. Aber: So ein Mastjahr sollte es nur alle paar Jahre geben. Und jetzt ist bald jedes Jahr ein so üppiges.“