Eleven fire departments on the scene
Level 3 alert for a wildfire in the Mühlviertel region
A forest fire broke out around 11:30 a.m. in Altenberg near Linz. A Level 3 alert was declared, and eleven fire departments are currently on the scene fighting the blaze.
On Monday at 11:23 a.m., sirens wailed in Altenberg near Linz in the Urfahr/Umgebung district because a fire had broken out in a wooded area. The fire is believed to have been caused by a tractor that caught fire in the area. According to initial reports, between 500 and 800 square meters of forest are ablaze.
“Alarm Level Three”
A Level 3 alert was quickly declared, and a total of eleven fire departments from the surrounding area were called to the scene. The volunteer firefighters are being supported by a police helicopter that happened to be nearby for training purposes.
Fire Under Control
According to the district fire department command, water is being supplied by six tanker trucks and farmers’ slurry tanks filled with water. The fire is currently under control, and the alert level has been downgraded to two. To prevent further spread, work is beginning right now to clear a firebreak.
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