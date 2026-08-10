In the Mühlviertel
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Yet another serious accident involving a quad bike, this time in the Mühlviertel: A 30-year-old man veered off the road to the right and crashed into a roadside ditch, sustaining serious injuries.
A 30-year-old man from the Freistadt district was seriously injured in a traffic accident involving a quad bike early Monday morning. The man was driving the vehicle on the L1443 in the municipality of Liebenau at around 11:20 p.m.
Flied to St. Pölten
For reasons as yet unknown, he suddenly veered off the road to the right and came to rest in the roadside ditch there. After receiving initial treatment at the scene, the man was flown to St. Pölten Hospital by rescue helicopter C15.
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