Wie sich Spatzen-Chef Rier ins Leben zurückkämpft

Ein Schlaganfall im Sommer und eine schwere Herz-Operation im Oktober – Familie, Fans und Freunde von Norbert Rier, Frontmann der berühmten Kastelruther Spatzen, haben im Vorjahr um den Sänger gebangt. Der 65-Jährige hat beides zum Glück gut überstanden und kämpft sich im Reha-Zentrum Münster Herzschlag für Herzschlag zurück ins normale Leben. Die „Krone“ sprach mit ihm und seinem Arzt Rudolf Kirchmair über die Notwendigkeit, das Leben neu zu ordnen und realistische Ziele für die Zukunft.