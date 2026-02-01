Wie sich Spatzen-Chef Rier ins Leben zurückkämpft

Ski-Ikone: „Leuten durch Sport Freude gemacht“
Annemarie Moser-Pröll
Schlaganfall und schwere Herz-OP – Kastelruther Spatzen-Star Norbert Rier hat ein schlimmes Jahr hinter sich. Die „Krone“ durfte ihn bei seiner Reha in Münster in Tirol besuchen und sprach mit ihm über neue Ziele im Leben und seine musikalische Zukunft.
Ein Schlaganfall im Sommer und eine schwere Herz-Operation im Oktober – Familie, Fans und Freunde von Norbert Rier, Frontmann der berühmten Kastelruther Spatzen, haben im Vorjahr um den Sänger gebangt. Der 65-Jährige hat beides zum Glück gut überstanden und kämpft sich im Reha-Zentrum Münster Herzschlag für Herzschlag zurück ins normale Leben. Die „Krone“ sprach mit ihm und seinem Arzt Rudolf Kirchmair über die Notwendigkeit, das Leben neu zu ordnen und realistische Ziele für die Zukunft.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.