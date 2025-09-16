Sorge um Kastelruther- Spatzen-Sänger Norbert Rier

Fit bis zum „Spatzenfest“?

„Es geht zurzeit recht gut. Ich muss auf mich achten und kürzertreten. Dann wird es schon gehen“, erklärte Rier. Völlig sorgenlos sei das Leben nun mal nicht. Die Herzklappe solle im Oktober an der Innsbrucker Klinik getauscht werden: „Ich hoffe, dass ich die Termine bis dahin alle wahrnehmen kann – indem ich mich überall zurückhalte, teilweise nehme ich Schmerzmittel. Ich versuche, das noch durchzuziehen – und dann wird man sehen.“