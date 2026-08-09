Couple with child (10) spent eight hours on the mountain

Took a Wrong Turn

However, at a trail junction at about 2,000 meters above sea level, the hikers mistakenly turned toward the Strichkogel. By 6:30 p.m., the 10-year-old was already so exhausted that the family made an emergency call.

Child Completely Exhausted

After speaking with the Alpine Police, the trio initially planned to descend on their own. About an hour later, however, they called again because the child’s condition had continued to deteriorate. The police helicopter was then dispatched and brought the trio down to the valley unharmed.