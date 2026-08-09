Completely exhausted
Couple with child (10) spent eight hours on the mountain
A family from the Czech Republic took a wrong turn while descending from a climbing route. After the hikers had already been on the trail for eight hours, they made an emergency call around 7:15 p.m. By that time, their 10-year-old daughter was completely exhausted and could no longer continue.
The 44-year-old father, his girlfriend (39), and their 10-year-old daughter began their ascent of the via ferrata on the Großer Donnerkogel near Gosau around 11 a.m. on Saturday. After reaching the summit, they were heading down the standard trail toward the valley.
Took a Wrong Turn
However, at a trail junction at about 2,000 meters above sea level, the hikers mistakenly turned toward the Strichkogel. By 6:30 p.m., the 10-year-old was already so exhausted that the family made an emergency call.
Child Completely Exhausted
After speaking with the Alpine Police, the trio initially planned to descend on their own. About an hour later, however, they called again because the child’s condition had continued to deteriorate. The police helicopter was then dispatched and brought the trio down to the valley unharmed.
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