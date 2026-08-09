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Outdoor-Marke YETI macht Rucksack zur Kühltasche!

Bergkrone Kurzmeldungen
09.08.2026 16:18
Der Yeti-Rucksack hält bis zu 33 Dosen a 355 ml oder sieben Weinflaschen kühl.
Der Yeti-Rucksack hält bis zu 33 Dosen a 355 ml oder sieben Weinflaschen kühl.(Bild: yeti)
Porträt von Hannes Wallner
Von Hannes Wallner

Wer Getränke und Jause im Sommer kühl transportieren möchte, muss nicht zwangsläufig zur klassischen Kühltasche greifen. Mit dem Daytrip 20L Backpack bringt der US-Outdoor-Ausrüster YETI einen isolierten Rucksack auf den Markt, der beide Funktionen miteinander verbindet.

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Der 20-Liter-Rucksack bietet Platz für Verpflegung eines Tagesausflugs und soll Speisen sowie Getränke laut Hersteller bis zu einem Tag kühl halten. Im Praxiseindruck punktet vor allem der große Reißverschluss, der den Zugriff auf den Inhalt erleichtert. Auch die Aufteilung mit mehreren Außenfächern ist alltagstauglich.

Beim Tragekomfort gibt sich der Daytrip keine Blöße. Gepolsterte Schultergurte und ein stabiles Rückenpolster sorgen dafür, dass sich der Rucksack auch voll beladen angenehm tragen lässt.

Das Innenmaterial ist auslaufsicher und lässt sich nach dem Einsatz unkompliziert reinigen. Für die maximale Kühlleistung sind allerdings Kühlakkus erforderlich.

Für die „Bergkrone“ richtet sich der Daytrip 20L Backpack an alle, die häufig mit gekühlter Verpflegung unterwegs sind – etwa beim Wandern, Radfahren oder am Badesee.

Der kleine Tagesrucksack bietet überraschend viel Platz.
Der kleine Tagesrucksack bietet überraschend viel Platz.(Bild: yeti)

Das Konzept überzeugt durch die gelungene Kombination aus Kühlbox und Tagesrucksack. Wer allerdings nur gelegentlich Getränke kühlen möchte, findet am Markt günstigere Alternativen. Gerade der vergleichsweise hohe Preis von rund 250 Euro dürfte für viele Interessenten das größte Entscheidungskriterium sein.

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