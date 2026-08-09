Outdoor-Marke YETI macht Rucksack zur Kühltasche!

Der 20-Liter-Rucksack bietet Platz für Verpflegung eines Tagesausflugs und soll Speisen sowie Getränke laut Hersteller bis zu einem Tag kühl halten. Im Praxiseindruck punktet vor allem der große Reißverschluss, der den Zugriff auf den Inhalt erleichtert. Auch die Aufteilung mit mehreren Außenfächern ist alltagstauglich.