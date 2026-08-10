„Es braucht keine Länder- und Bezirkskammern!“

Die Kammerumlage 2 gehört in seinen Augen mit sofortiger Wirkung ersatzlos gestrichen und nicht nur um ein paar Prozentpunkte im Jahr 2029. Damit erreicht man, wie die „Krone“ bereits mehrfach berichtete, nur jene Unternehmen, die Mitarbeiter haben, alle anderen spüren von dieser Entlastung sowieso nichts. „Mehr als die Hälfte sind Einpersonenunternehmen. In der Wirtschaftskammer scheint es genauso zu sein wie im Bund: Das Problem liegt auf der Ausgabenseite und nicht auf der Einnahmenseite. In Zeiten der digitalen Kommunikation ist es nicht mehr notwendig, neun Länderkammern zu führen. Und es braucht auch nicht neun Bezirksstellen in Tirol. Die Wirtschaft braucht vielmehr eine echte, effiziente Vertretung der Unternehmen“, spricht Falkner klare Worte.