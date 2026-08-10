Wien Kanal zeigt Rolls Royce, wo der Hammer hängt

Wer noch nicht zu den rund 10.000 Besuchern gehört, die die Erlebnis-Ausstellung in der Stadtwildnis gleich bei der U4-Station Margaretengürtel, neben dem Hauptquartier der Wiental-Kanal-Bauarbeiten gesehen haben: Sie ist gratis jeweils am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Am besten kommt man zur vollen Stunde. Dann kann man die Schau wie gedacht mit einer 20-minütigen Multimedia-Tour beginnen.