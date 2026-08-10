Wien Kanal zeigt Rolls Royce, wo der Hammer hängt

Dass Wien Kanal sich ein Antreten bei der weltweiten „Marketing-Olympiade“ Eventex zugetraut hat, hat sich ausgezahlt: Einreichungen in zehn Kategorien brachten auch exakt zehn Medaillen – die Info-Schau „Über Unten“ am Margaretengürtel deklassierte damit Markengiganten von Rolls Royce abwärts.
Marken-Riesen mit dementsprechend großen Werbe-Budgets wie Google, Rolls Royce, Microsoft, Heineken, Audi, McDonald’s und TikTok hatten das Nachsehen: Das Antreten der Wiener Info-Schau „Über Unten“ bei der internationalen „Marketing-Olympiade“ Eventex war ein Erfolg nach dem Motto: Jeder Schuss ein Treffer – zehn Einreichungen, zehn Medaillen.
Auf Augenhöhe mit spektakulärsten Inszenierungen der Welt
Jeweils dreimal Gold und Silber sowie viermal Bronze holten Wien Kanal und die Werbeagentur Stargate Group nach Hause. So wurde die Erlebnis-Ausstellung etwa von allen eingereichten Event-Marketing-Maßnahmen weltweit als die mit dem besten Stand-Design, dem besten Erlebniswert und dem besten Konzept für alle Sinne ausgezeichnet – und ist damit etwa auf Augenhöhe mit dem Song Contest in Basel oder der gewaltigen Adidas-Show voller Superstars letztes Jahr in der Pariser Arena der Sportmarke.
Wer noch nicht zu den rund 10.000 Besuchern gehört, die die Erlebnis-Ausstellung in der Stadtwildnis gleich bei der U4-Station Margaretengürtel, neben dem Hauptquartier der Wiental-Kanal-Bauarbeiten gesehen haben: Sie ist gratis jeweils am Donnerstag von 14 bis 19 Uhr, am Freitag von 9 bis 14 Uhr und am Samstag von 10 bis 15 Uhr zu besichtigen. Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Am besten kommt man zur vollen Stunde. Dann kann man die Schau wie gedacht mit einer 20-minütigen Multimedia-Tour beginnen.
Einer der größten Konkurrenten von Wien Kanal beim internationalen Marketing-Wettstreit war übrigens in der Bundeshauptstadt kein Unbekannter: Auch Wien Tourismus erhielt dort zehn Auszeichnungen. Parallel zu den internationalen Auszeichnungen regnete es zudem bei den österreichischen VAMP-Awards Preise für die Erlebnis-Ausstellung. Hier ließ man unter anderem Mitbewerber wie die ÖBB, Ikea und McDonald‘s hinter sich.
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