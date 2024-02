Start für Mega-Kanal unter dem Wienfluss

Eine einmalige Baustellen-Erfahrung

So unbemerkt das Graben des neuen Hauptkanals verlaufen wird, so bemerkbar wird das Schaffen der neuen Anschlussstellen für den Kanal sein. Hier sind an 43 Stellen Bauarbeiten jeweils in der Dauer zwischen mehreren Wochen und mehreren Monaten nötig. Wien-Kanal-Direktor Andreas Ilmer ersuchte die Bevölkerung schon am Donnerstag um Geduld und Verständnis während der nächsten Jahre. Czernohorszky zeigte sich diesbezüglich zuversichtlich, denn für alle Beteiligten wie auch die Wiener gelte: „So was machst du nur einmal in deinem Leben.“