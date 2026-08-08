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Promoted Team Wants Duo

Blockbuster Transfer for Two Austrian National Team Players?

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08.08.2026 14:15
Will two Austrian national team players be moving to Frosinone Calcio?
Will two Austrian national team players be moving to Frosinone Calcio?(Bild: Krone-Collage/Sepp Pail, GEPA)
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Von krone Sport

Will Serie A club Frosinone Calcio pull off a double signing? According to transfer expert Fabrizio Romano, the Italians are reportedly looking to sign both Florian Grillitsch and Romano Schmid. 

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Following their promotion to Serie A, Frosinone Calcio is still putting the finishing touches on its roster for the new season. They’re looking to bring in a few more new players, and it appears that two Austrian national team players have now come into focus. 

How much is Werder asking for?
According to transfer expert Romano and Italian media reports, the Italian club is said to be looking to sign both World Cup participants Schmid and Grillitsch. The deal with both Austrian national team players is reportedly even close to being finalized!

Romano Schmid
Romano Schmid(Bild: APA/EXPA/JOHANN GRODER)

Signing Grillitsch would be relatively straightforward. After all, the midfielder can be signed without a transfer fee since his contract with Sporting Braga was terminated. For Schmid, on the other hand, Werder Bremen is likely to expect a hefty transfer fee. 

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