Natur-Klimaanlagen im Kampf gegen Erderwärmung

Die Hitzewellen werden länger, Regen bleibt aus – und das eigene Fleckchen Grün im weiten Land gerät zunehmend unter Stress. Doch wie sich Grünflächen erfolgreich an den Klimawandel anpassen lassen, zeigt „Die Garten Tulln“ eindrucksvoll. Die Erlebniswelt ist längst mehr als ein Ausflugsziel: Sie ist ein lebendiges Freiluftlabor für die kleinen Naturparadiese der Zukunft.