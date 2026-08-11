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Kellergassen-Idylle

Weinviertel-Urlaub in neuen Wellness-Hütten

Niederösterreich
11.08.2026 15:47
Auf dem Winzerhof Küssler bieten jetzt Wellnesshütten in Grub an der March Gästen Komfort
Auf dem Winzerhof Küssler bieten jetzt Wellnesshütten in Grub an der March Gästen Komfort(Bild: LT-Direktion NÖ/Schultes)
Porträt von Niederösterreich-Krone
Von Niederösterreich-Krone

Das Weinviertel lockt Touristen mit Wein-Genüssen und Keller-Erlebnissen. Nun gibt es eine neue Möglichkeit, die Gastfreundschaft zu erleben.

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Beim Hoffest präsentierte die Besitzerfamilie im Winzerhof Küssler in Grub an der March eine besondere Neuheit: Vier Wellness-Hütten erweitern das touristische Angebot und versprechen Erholung inmitten der Weinviertler Kellergassenlandschaft.

Rückzugsorte und regionale Kulinarik

Gemeinsam mit Landtagspräsident Karl Wilfing eröffneten Verena, Gerhard Küssler und Sohn Thomas die neuen Rückzugsorte, die Wein, Wellness und regionale Kulinarik auf einzigartige Weise verbinden.

Besucher dürfen sich auf außergewöhnliche Erlebnisse freuen: vom Rotweinbad in der Holzfasswanne inklusive einer Flasche Cuvée Rot und regionalen Käsespezialitäten über entspannte Stunden im Romantik-Fass bis hin zur Fass-Liege mit wohltuender Rotweinkosmetik. Gefeiert wurde auch die Salon-Auszeichnung für den Welschriesling Sonnenberg.

Tradition und Innovation sollen Tourismus stärken
„Der Winzerhof Küssler zeigt seit vielen Jahren, wie sich Tradition und Innovation verbinden lassen. Solche Investitionen schaffen zusätzliche Anziehungspunkte für Gäste und stärken die touristische Entwicklung unserer Region“, betonte Karl Wilfing bei der Eröffnung.

Das Anwesen der Familie Küssler zählt längst zu den touristischen Vorzeigebetrieben des Weinviertels. Mit mittlerweile 48 Zimmern und mehr als 11.000 Nächtigungen jährlich leistet der Familienbetrieb einen bemerkenswerten Beitrag zur regionalen Wertschöpfung – und das in einer Ortschaft mit nur knapp mehr als 300 Einwohnern.

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