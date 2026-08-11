Weinviertel-Urlaub in neuen Wellness-Hütten

Das Anwesen der Familie Küssler zählt längst zu den touristischen Vorzeigebetrieben des Weinviertels. Mit mittlerweile 48 Zimmern und mehr als 11.000 Nächtigungen jährlich leistet der Familienbetrieb einen bemerkenswerten Beitrag zur regionalen Wertschöpfung – und das in einer Ortschaft mit nur knapp mehr als 300 Einwohnern.