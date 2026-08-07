Austria Salzburg setzt auf das Leistungsprinzip

Zwei Stürmer lieferten bei Austria Salzburg schon ab

In einer richtig starken Frühform befinden sich aktuell zwei Stürmer. Sowohl Christian Gebauer als auch Neuzugang Tamar Crnkic zeigten in beiden Bewerben ihre Klasse. Hinter dem Duo, das im Kampf ums Leiberl derzeit die Nase vorne hat, lauern allerdings noch zwei weitere vielversprechende Kicker. Mohammad Mahmoud – kam im Sommer aus Elversberg – und Youngster Nico Lukasser-Weitlaner. Beide Akteure sind für Tore zu haben und bekleiden derzeit die Rolle der Herausforderer. Ein Überangebot, wenn man so will.