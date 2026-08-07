Elevated levels:
The next swimming lake must now be closed
People in Upper Austria like to escape the heat by heading to the lakes—but the heat actually promotes the growth of pests that spoil the fun of swimming. Now, the next swimming lake has had to be officially closed. This time, not because of blue-green algae, but because of enterococci.
First, the good news: Pramet Lake, which had to be closed due to blue-green algae that produce a toxin, is now open to the public again. Visitors can once again enter the water without hesitation; the levels have returned to normal.
Waterfowl as the Source
The bad news: The popular swimming lake in Tragwein is temporarily closed. A routine water test revealed excessive levels of enterococci. These elevated levels of fecal bacteria are likely due to contamination from waterfowl; the heat is also contributing to their rapid proliferation. The bacteria can lead to infections, diarrhea, abdominal cramps, or even wound infections.
Snack Bar and Play Area Open
According to the municipality, the swimming snack bar in Tragwein remains open, and the playground and the beach volleyball court with Funcourt can also be used free of charge. It is still unclear how long the closure will be necessary.
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