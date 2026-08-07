Fire hazard? Heat sparks controversy ahead of rally

“In a word—STUPID,” is just one of the many public comments that have rained down on the organizers of the Mühlstein Rally in the Perg area on social media over the past few days. Although this small but exciting car rally has long had to contend with a small core of opponents and very strict regulatory requirements, the current heat wave has now sparked—just before Saturday’s comeback (the event was on hiatus in 2025)—another flurry of criticism, almost a “wildfire” .