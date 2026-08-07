Major Commotion
Fire hazard? Heat sparks controversy ahead of rally
The Mühlstein Rally in the Perg area is facing criticism ahead of its comeback on Saturday, just as it has in the past. Due to the extreme heat wave and the resulting drought, there has been a storm of criticism directed at the organizers and also at a local official.
“In a word—STUPID,” is just one of the many public comments that have rained down on the organizers of the Mühlstein Rally in the Perg area on social media over the past few days. Although this small but exciting car rally has long had to contend with a small core of opponents and very strict regulatory requirements, the current heat wave has now sparked—just before Saturday’s comeback (the event was on hiatus in 2025)—another flurry of criticism, almost a “wildfire” .
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